Американский R&B-исполнитель и «отец» неосоула Ди Анджело умер в 51 год

Американский исполнитель в музыкальных жанрах R&B и неосоул Майкл Юджин Арчер, более известный как Ди Анджело, ушел из жизни в возрасте 51 года. Он скончался после длительной борьбы с онкологией. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на членов семьи артиста.
— Мы бесконечно благодарны за наследие необычайно трогательной музыки, которое он оставил после себя. Мы просим вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время, но приглашаем вас всех присоединиться к нам в трауре по его кончине, а также отпраздновать дар песни, который он оставил миру, — говорится в материале.
Ди Анджело начал свою карьеру в качестве автора песен для других артистов, но быстро заявил о себе как о сольной звезде с выходом дебютного альбома 1995 года Brown Sugar. Он был в авангарде движения, которое прокладывало новые пути в соуле, R&B и хип-хопе, сохраняя при этом глубокое восхищение прошлым. Так, артист сыграл одну из главных ролей в формировании стиля неосоул.
Номинированный на 14 премий «Грэмми» за свою карьеру, Ди Анджело выиграл четыре награды, в том числе дважды в номинации «Лучший R&B-альбом» за Voodoo и Black Messiah. Он также одержал победу в номинации «Лучшее вокальное R&B-исполнение» за песню «Untitled (How Does It Feel)» и «Лучшую песню в стиле R&B» за композицию Black Messiah «Really Love».