С начала года 74 жителя Приангарья получили поддержку кадрового центра

Такое же количество получателей поддержки было и за аналогичный период прошлого года, однако возросла доля женщин-предпринимателей — с 79% до 84%. Обратившиеся в кадровый центр могли пройти бесплатное обучение предпринимательской деятельности и получить единовременную финансовую помощь для организации своего дела. В пятерке самых популярных направлений бизнеса: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, производство хлеба и мучных изделий, изготовление одежды, разведение молочного крупного рогатого скота и ремонт бытовой техники.