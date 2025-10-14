С начала года 74 жителя Приангарья получили поддержку кадрового центра

Поддержку кадрового центра в открытии собственного дела с начала текущего года получили 74 жителя Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости.
Такое же количество получателей поддержки было и за аналогичный период прошлого года, однако возросла доля женщин-предпринимателей — с 79% до 84%. Обратившиеся в кадровый центр могли пройти бесплатное обучение предпринимательской деятельности и получить единовременную финансовую помощь для организации своего дела. В пятерке самых популярных направлений бизнеса: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, производство хлеба и мучных изделий, изготовление одежды, разведение молочного крупного рогатого скота и ремонт бытовой техники.
«Карьерные консультанты нашего кадрового центра работают индивидуально с каждым соискателем, точечно выстраивая его карьерную траекторию, проводят тестирование предпринимательских способностей граждан, обратившихся за поддержкой. При необходимости подключают ресурсы центра “Мой бизнес”, оказывают содействие в прохождении дополнительного обучения», — отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.
При обращении в кадровый центр у граждан есть возможность бесплатно пройти образовательные курсы, в том числе по нацпроекту «Кадры», посетить мастер-классы успешных предпринимателей, получить базовые знания, необходимые для ведения бизнеса в выбранной сфере. Консультанты помогают клиентам подготовить бизнес-план, после его защиты предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 96 тыс. рублей на открытие собственного дела.
Подробнее узнать о мерах государственной поддержки в сфере занятости можно, обратившись в кадровый центр Иркутской области по месту жительства. Адреса и телефоны филиалов размещены на сайте.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.