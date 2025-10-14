Ричмонд
Умер американский певец D'Angelо

Variety: один из основоположников неосоула D'Angelo умер на 52-м году жизни.

Источник: AP/Invision

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лауреат нескольких премий «Грэмми» американский певец Майкл Юджин Арчер, известный под псевдонимом D'Angelо, скончался от рака в возрасте 51 года, сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление семьи исполнителя.

«После длительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D'Angelо, ушел из жизни сегодня, 14 октября 2025 года», — приводит издание слова из заявления семьи.

Как пишет Variety, музыкант был одним из основоположников жанра неосоул. За период своей карьеры D'Angelo выпустил три альбома и был удостоен четырех премий «Грэмми».