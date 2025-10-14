Умер Ди Энджело, американский R&B-исполнитель

Умер Ди Энджело (настоящее имя — Майкл Юджин Арчер), американский исполнитель в жанрах R&B и неосоул. Об этом сообщает издание The Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта.
«Майкл Ди Энджело Арчер, которого фанаты по всему миру знают как Ди Энджело, покинул этот мир сегодня, 14 октября 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что американский исполнитель умер на 52-м году жизни. Согласно источнику, причиной смерти Ди Энджело стала продолжительная борьба с раком, которым болел артист.
За свою карьеру он также четыре раза был удостоен премии «Грэмми», которую получил за музыкальные альбомы «Voodoo» и «Untitled (How Does It Feel)».
Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 68 лет умер американский рок-музыкант и участник группы Joan Jett and the Blackhearts Томми Прайс.