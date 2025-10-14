Уже хоть что-то: Сборная Молдовы по футболу сыграла вничью с Эстонией

Сборная Молдовы не без оснований рассчитывала увезти из Таллина победу. После неожиданного домашнего поражения эстонцам в Кишиневе со счетом 2:3 и разгромного унижения в норвежском Осло с неприличным счетом 1:11 нашей национальной команде необходимо было реабилитироваться. Тем более, что пока в копилке нашей команды в отборочной кампании к ЧМ-2026 еще не было очков.