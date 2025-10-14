Уже хоть что-то: Сборная Молдовы по футболу сыграла вничью с Эстонией

Сборная Молдовы не без оснований рассчитывала увезти из Таллина победу. После неожиданного домашнего поражения эстонцам в Кишиневе со счетом 2:3 и разгромного унижения в норвежском Осло с неприличным счетом 1:11 нашей национальной команде необходимо было реабилитироваться. Тем более, что пока в копилке нашей команды в отборочной кампании к ЧМ-2026 еще не было очков.
И начало матча было обнадеживающим. Вирджилиу Постолаки из-за пределов штрафной попал в перекладину, мяч ударился об газон и выскочил в поле. А вот в похожей ситуации эстонцы забили и повели в счете.
Во втором тайме наши активизировались и заиграли острее. И вот уже Штефан Бодиштяну сранивает счет, забив своей первый гол за национальную команду. Увы, больше добиться не удалось, матч так и завершился вничью 1:1.
Зато у нашей сборной в копилке первое очко в этом отборочном цикле.
Впереди у сборной Молдовы в ноябре еще две игры — со сборными Италии и Израиля, оба матча состоятся в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Удастся ли пополнить свой очковый багаж? Посмотрим, но будет очень тяжело.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Молодежная сборная Молдовы (до 21 года) в отборе на Евро-2027 уступила в гостях Словакии со счетом 0:2.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).
Молдавские вузы выпадают из мировых рейтингов, молодежь уезжает на учебу за границу, а их места занимают арабы и азиаты: В заведениях процветает кумовство, должности ректоров передаются по наследству, кругом взятки.
Ни одного молдавского университета в мировых рейтингах — результат провалившихся реформ (далее…).
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).