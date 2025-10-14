Ричмонд
Полиция начала проверку после сообщения о поджоге кота в Подмосковье

Подмосковные полицейские в городском округе Домодедово начали проводить проверку после появления в Сети публикации о том, что подростки подожгли дворового кота. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ведомстве отметили, что сообщений и заявлений об этом происшествии не поступало.

— Сотрудниками полиции устанавливаются личности участников инцидента, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, — передает Telegram-канал.

27 мая 2024 года неизвестные подожгли приют для животных «Добрые руки», расположенный вблизи Уфы в Республике Башкортостан. В результате пожара погибли две собаки. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание на площади 32 квадратных метра.

18 июня в Нагайбакском районе Челябинской области подростки-живодеры распяли собаку, повесили котенка и забили палкой ежа. Кроме того, несовершеннолетние занимались погромами домов и бань владельцев дач.