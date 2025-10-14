Ричмонд
Умер Дамир Ибрахимович, известный боснийский режиссер

Дамир Ибрахимович умер в возрасте 60 лет.

Умер Дамир Ибрахимович, выдающийся боснийский кинематографист. Он скончался в возрасте 60 лет в Сараеве 9 октября 2025 года. Согласно данным FNE, смерть продюсера наступила внезапно. Подробности и причина скоропостижной кончины пока не разглашаются.

Ибрахимович родился в 1965 году в Югославии. После учебы в университете, в начале 2000-х, он начал снимать фильмы. Он работает в кино как продюсер, режиссер, сценарист, композитор и актер.

Он получил много наград, включая номинацию на престижную премию BAFTA. Его фильмы, такие как «Куда ты идешь, Аида?», были номинированы на «Оскар». Среди других его известных работ — «Мужчины не плачут», «Бюро находок», «Тем, кто не может врать» и «Остров любви».

Ранее KP.RU сообщил, что умер Насер Таджвай — иранский режиссер, который был лауреатом многочисленных премий и наград.