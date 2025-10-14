Сергей Безруков: «Мы же русские»

Известный российский актер, режиссер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на мастер-классе для начинающих актеров указал на одну из современных проблем. Он обратил внимание, что многие студенты в качестве выразительного жеста используют разведение рук в стороны — жест, характерный для хип-хоп культуры. Безруков выразил недовольство этой тенденцией, назвав её проявлением излишней американизации. «Мы же русские! Я по-русски сказать нельзя?» — возмутился он. По словам артиста, российским актерам стоит искать вдохновение в собственной, отечественной культуре, а не заимствовать чужие шаблоны.