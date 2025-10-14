«От него осталась одна треть»: Вызволенный из плена ХАМАС донбассец потерял 30 кг

Напомним, Максим Харкин стал одним из 20 заложников, переданных Израилю палестинской группировкой в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Максим — уроженец Донбасса. Его мать Наталья поблагодарила президента РФ Владимира Путина за спасение сына и сообщила о планах семьи приехать в Москву, чтобы лично выразить признательность главе государства. Женщина рассказала, что её сын обязательно подаст документы на получение российского гражданства, так как это было его мечтой.