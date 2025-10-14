Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«От него осталась одна треть»: Вызволенный из плена ХАМАС донбассец потерял 30 кг

Уроженец Донбасса Максим Харкин, который был вызволен из плена в секторе Газа, потерял 30 килограммов за всё время вынужденного заточения. Об этом рассказала его мать Наталья в беседе с РИА «Новости». Она добавила, что условия содержания сына в плену были кошмарные, деталями она делиться не стала.

Источник: Life.ru

«От него осталась одна треть. Он похудел на 30 килограмм, кожа да кости. Но он молодец, держится. Всё хорошо. Он в хороших руках», — сказала женщина.

По её словам, сын выглядит ужасно истощённым, очень бледным, однако по-прежнему верит в лучшее и держится благодаря силе своего характера.

Напомним, Максим Харкин стал одним из 20 заложников, переданных Израилю палестинской группировкой в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Максим — уроженец Донбасса. Его мать Наталья поблагодарила президента РФ Владимира Путина за спасение сына и сообщила о планах семьи приехать в Москву, чтобы лично выразить признательность главе государства. Женщина рассказала, что её сын обязательно подаст документы на получение российского гражданства, так как это было его мечтой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше