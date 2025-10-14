RT: ФПБК расследует связь Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами

В отношении певицы Аллы Пугачевой проводится расследование по подозрению в связях с иностранными спецслужбами. Об этом 14 октября сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью RT. По его словам, внимание к Пугачевой связано с ее недавним интервью, которое, предположительно, было организовано при участии британских спецслужб. Бородин подчеркнул, что соответствующие обращения были направлены в адрес российских правоохранительных органов.