Бородин рассказал о расследовании связи Пугачевой с иностранными спецслужбами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин во вторник, 14 октября, рассказал о начале расследования предполагаемой связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами. Он отметил, что именно они могут быть причастны к созданию ее нашумевшего интервью журналистке Катерине Гордеевой*.
По словам общественника, производство видеоролика проходило под контролем британских спецслужб. Он добавил, что, согласно некоторым данным, сама Пугачева получила за эту работу порядка двух миллионов долларов от предпринимателя Михаила Ходорковского*.
— У нас законы есть, Уголовный кодекс есть, Конституция есть. Вроде все есть, но, скорее всего, нет политической воли. Если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает (Джохара — прим «ВМ») Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус, — передает слова руководителя организации телеканал RT.
Савеловский районный суд оставил без движения иск, предъявленный к Пугачевой адвокатом и ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещевым. Мужчина обратился в инстанцию после заявления певицы о том, что Дудаев — приличный и интеллигентный человек. По его мнению, это высказывание порочит его честь.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.