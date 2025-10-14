Украинский биатлонист Пидручный оскорбил француза Фуркада за поддержку россиян

Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный оскорбил шестикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада после его слов в защиту российских спортсменов. Об этом написал портал Sport24.
Пидручный еще 12 октября прокомментировал публикацию Фуркада в социальных сетях о спортсменах из России, отправив эмодзи с изображением клоуна, сообщает Sport24.
— Каким был, таким и остался, — написал он.
Ранее Фуркад заявил, что ему больно видеть, как российские спортсмены, не отвечающие за политические решения, годами страдают от наказаний.
Ранее 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожать руку российскому спортсмену Игорю Григорьеву, не сделал совместное фото на подиуме и, покидая пьедестал, жестом выразил свое несогласие после победы россиянина на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре.
В августе этого года футбольный судья показал игроку одесского клуба «Систерс» Ирине Майбородиной желтую карточку за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел накануне в ходе матча против команды «Колос» в рамках чемпионата Украины по женскому футболу.