Украинский биатлонист Пидручный оскорбил француза Фуркада за поддержку россиян

В августе этого года футбольный судья показал игроку одесского клуба «Систерс» Ирине Майбородиной желтую карточку за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел накануне в ходе матча против команды «Колос» в рамках чемпионата Украины по женскому футболу.