Снова вспышки на Солнце: ученые назвали день, когда звезда будет капризной

ИКИ РАН: 15 октября 2025 года на Солнце произойдет рекордный пик вспышек.

Источник: Комсомольская правда

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) обнародовала в своем телеграм-канале предварительный прогноз, касающийся пиковой активности солнечных вспышек. По данным ученых, он придется на 16 октября 2025 года.

«Завтра ожидается выход на пик вспышек», — пишут ученые.

При этом специалисты ИКИ РАН отметили, что солнечная плазма уже сейчас выбрасывается с поверхности звезды в огромных количествах, однако пока эти вспышки недостаточно мощные, чтобы достичь поверхности Земли.

Что же до прогноза на 16 октября — ожидается, что среда побьет все рекорды последних 2−3 месяцев, если не больше.

Ранее KP.RU сообщил, что 13 октября на Солнце были зафиксированы 15 вспышек разной мощности, причем активность на небесном светиле была отмечена за неполные сутки.