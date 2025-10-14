Снова вспышки на Солнце: ученые назвали день, когда звезда будет капризной

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) обнародовала в своем телеграм-канале предварительный прогноз, касающийся пиковой активности солнечных вспышек. По данным ученых, он придется на 16 октября 2025 года.
«Завтра ожидается выход на пик вспышек», — пишут ученые.
При этом специалисты ИКИ РАН отметили, что солнечная плазма уже сейчас выбрасывается с поверхности звезды в огромных количествах, однако пока эти вспышки недостаточно мощные, чтобы достичь поверхности Земли.
Что же до прогноза на 16 октября — ожидается, что среда побьет все рекорды последних 2−3 месяцев, если не больше.
Ранее KP.RU сообщил, что 13 октября на Солнце были зафиксированы 15 вспышек разной мощности, причем активность на небесном светиле была отмечена за неполные сутки.