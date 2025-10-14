Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения укреплений украинской армии в Сумской области.
По информации Кадырова, бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили подземные помещения противника и укрепленные блиндажи, которые использовались «как опорные пункты и укрытия».
«Разведка подтвердила цели, операторы БПЛА действовали быстро и профессионально, что позволило нейтрализовать укрепления противника и снизить его способность к дальнейшим наступательным действиям», — написал глава Чечни.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» отразили атаку Вооруженных сил Украины у сумского села Алексеевка.
