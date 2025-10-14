Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ в Сумской области

Бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили подземные помещения противника и укрепленные блиндажи.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения укреплений украинской армии в Сумской области.

По информации Кадырова, бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили подземные помещения противника и укрепленные блиндажи, которые использовались «как опорные пункты и укрытия».

«Разведка подтвердила цели, операторы БПЛА действовали быстро и профессионально, что позволило нейтрализовать укрепления противника и снизить его способность к дальнейшим наступательным действиям», — написал глава Чечни.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» отразили атаку Вооруженных сил Украины у сумского села Алексеевка.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше