В Старой Руссе нашли булавку из моржового клыка тысячелетней давности

«Булавка или заколка, предварительно датируемая XII-XIII веками. Ее отличает и материал — очень дорогой и редкий, и техника мастера. В верхней части предмета мы видим тонкую, сложную резьбу. С одной стороны вырезана некая “личина”, то есть лицо. С другой стороны — стилизованное изображение зверя с раскрытой пастью. Получается, как будто голова человека в пасти зверя. Символику этого изображения еще предстоит выяснить искусствоведам. Мы можем предположить здесь отсылки к романскому стилю — возможно, вещь попала в Руссу из Европы. И для Старой Руссы, и для Великого Новгорода эта находка уникальна», — рассказал Торопов.