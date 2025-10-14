Погодные качели с мокрым снегом. Белгидромет сообщил о погоде в Беларуси 15 — 17 октября

В Белгидромете сказали, какой будет погода в Беларуси 15 — 17 октября, информирует pogoda.by.
Так, судя по прогнозу белорусов в ближайшие три дня ожидают настоящие погодные качели, когда сначала подморозит и намочит, а потом вновь потеплеет.
Например, в среду, 15 октября, белорусскую погоду сформируют неустойчивые воздушные массы северных широт. В течение суток будет облачно с прояснениями. Почти по всей республике пройдут кратковременные дожди, а местами, возможно, даже выпадет мокрый снег. В ночные часы и с утра в некоторых регионах сгустятся туманы. Увы, также ожидаются заморозки до 0 — −2 мороза. Но в среднем ночью будет по стране +1 — +5 градусов. Днем установятся температуры около +5 — +10 градусов, но в западных регионах воздух прогреется и до +12.
В четверг, 16 октября, в Беларусь начнут поступать малоактивные атмосферные фронты, холодные воздушные массы распространяться с северо-западной части Европы. Под их влиянием на большей части Беларуси пройдут небольшие дожди, а ночью в восточных районах возможен и мокрый снег. При этом по востоку при прояснениях возможен мороз около 0 — −2 градусов. Средние ночные температуры +1 — +7, а днем максимум +6 — +13.
Погодные качели немного утихомирятся в пятницу, 17 октября, когда белорусскую погоду начнет определять фронтальный раздел с Балтийского моря. Дожди пройдут на большей части территории республики. В ночные часы и сутра в юго-восточных районах возможен слабый туман. Но температуры ночью уже не будут опускаться ниже ноля, в среднем — +3 -+9, а днем максимум +7 — +13 градусов. Ветер будет западной четверти умеренный, но местами порывистый.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: «Начнутся дожди и заморозки».
Тем временем ученые заявили о крупнейшем за год выбросе на Солнце — что ждать белорусам.