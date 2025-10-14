Погодные качели с мокрым снегом. Белгидромет сообщил о погоде в Беларуси 15 — 17 октября

Например, в среду, 15 октября, белорусскую погоду сформируют неустойчивые воздушные массы северных широт. В течение суток будет облачно с прояснениями. Почти по всей республике пройдут кратковременные дожди, а местами, возможно, даже выпадет мокрый снег. В ночные часы и с утра в некоторых регионах сгустятся туманы. Увы, также ожидаются заморозки до 0 — −2 мороза. Но в среднем ночью будет по стране +1 — +5 градусов. Днем установятся температуры около +5 — +10 градусов, но в западных регионах воздух прогреется и до +12.