СБУ показала копию российского паспорта мэра Одессы Труханова

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 14 октября, подтвердила информацию о лишении гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова и продемонстрировала фото его российского паспорта, который по-прежнему действителен. Об этом пишет РБК.
По данным СБУ, Труханов является гражданином России и обладает действующим российским загранпаспортом. В распоряжение украинских спецслужбы поступили копии соответствующих документов. В частности, загранпаспорт России Труханову выдали в 2015 в году, и документ еще действует.
В 2017 году представители мэра Одессы обратились с заявлением в российские уполномоченные органы, после чего суд в Московской области отменил действие его российского паспорта. Но в «дополнительных пояснениях» суд сообщил, что отмена или отказ лица от этого документа не приводит к «лишению гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании», передает РБК.
Официального подтверждения информации о решениях российского суда от правоохранительных органов не поступало.
14 октября украинские СМИ сообщили, что президент страны Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова. Согласно статье 79 закона «О местном самоуправлении», это решение означает автоматическое прекращение полномочий бывшего главы Одессы. Также лидер киевского режима лишил гражданства депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета из Херсона Сергея Полунина.