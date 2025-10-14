«Большое событие». Белорусская опера представила в Москве «Орлеанскую деву»

«Для нас это большое событие, но я хочу подчеркнуть, что за последние три года мы уже в третий раз в Большом театре России, — сказала журналистам генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова. — Для нас огромная честь быть приглашенными для участия во всероссийском фестивале. Еще более сближает нас то, что этот год юбилейный для Петра Ильича Чайковского, и мы привозим в Россию, на его родину (для нас это очень ответственно) редко исполняемую, редко звучащую на сценах мира и одну из крупнейших и очень красивых опер Чайковского “Орлеанская дева”. Это настоящий эксперимент и для белорусского театра, но я уверена, что и российский зритель тоже его оценит. В нем соединены великолепная музыка Петра Ильича Чайковского, современная постановка и очень актуально звучащие тексты оперы. Все вместе это дает какой-то удивительный художественный эффект».