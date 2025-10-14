«Большое событие». Белорусская опера представила в Москве «Орлеанскую деву»

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Большой театр Беларуси представил в Москве свою премьеру прошлого сезона — оперу Чайковского «Орлеанская дева». Показы проходят два дня — 14 и 15 октября — на Новой сцене Большого театра России в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», передает корреспондент БЕЛТА.
«Для нас это большое событие, но я хочу подчеркнуть, что за последние три года мы уже в третий раз в Большом театре России, — сказала журналистам генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова. — Для нас огромная честь быть приглашенными для участия во всероссийском фестивале. Еще более сближает нас то, что этот год юбилейный для Петра Ильича Чайковского, и мы привозим в Россию, на его родину (для нас это очень ответственно) редко исполняемую, редко звучащую на сценах мира и одну из крупнейших и очень красивых опер Чайковского “Орлеанская дева”. Это настоящий эксперимент и для белорусского театра, но я уверена, что и российский зритель тоже его оценит. В нем соединены великолепная музыка Петра Ильича Чайковского, современная постановка и очень актуально звучащие тексты оперы. Все вместе это дает какой-то удивительный художественный эффект».
Как отметил режиссер-постановщик спектакля, народный артист России, руководитель Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян, в Большом театре Беларуси создано современное прочтение этого произведения. «Безусловно, “Орлеанская дева” Петра Ильича Чайковского — одна из величайших партитур в мире, я абсолютно в этом уверен. И ужасно жаль, что она очень редко идет, потому что она безумно сложна, — подчеркнул Георгий Исаакян. — Я очень рад, что Большой театр Беларуси пригласил меня и моих коллег из Москвы в качестве постановщиков, теперь спектакль приехал на наш фестиваль, на сцену Большого театра России. Спектакль этот сразу проходит в трех временах, в трех пространствах. Там есть современность, есть миф о Жанне Д’Арк, исторические персонажи, это спектакль о том, на что ты готов ради Родины и ради небес».
Над спектаклем работала команда выдающихся мастеров: дирижер-постановщик — художественный руководитель театра народный артист Башкортостана Артем Макаров, режиссер-постановщик — народный артист России Георгий Исаакян, художник-постановщик — Алексей Трегубов, хормейстер-постановщик — главный хормейстер театра народная артистка Беларуси Нина Ломанович, художник по свету — заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Вторникова, художник по компьютерной графике и видеоряду — Арина Шлыкова.
Главные партии в опере на московской сцене исполняют звезды белорусской оперы: лауреат международных конкурсов Дарья Горожанко, народные артисты Беларуси Анастасия Москвина, Станислав Трифонов, Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, обладатель медали Франциска Скорины Дмитрий Шабетя, лауреаты международных конкурсов Виктор Менделев, Кирилл Панфилов, Святослав Сахаров, Руслан Маспанов, Марта Данусевич, артисты хора, миманса, балета, оркестра театра. За дирижерским пультом — народный артист Башкортостана Артем Макаров. Для показа оперы в Москве были также доставлены декорации: как сообщила Екатерина Дулова, из Минска их привезли на пяти фурах.
Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» проходит в Москве с 6 сентября по 2 декабря. Его площадками стали все музыкальные театры российской столицы, в афише — более 40 спектаклей. Инициатор форума — Ассоциация музыкальных театров, членом которой Большой театр Беларуси является с 2019 года. -0-