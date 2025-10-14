Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области Росприроднадзор взыскал с предприятия 34 млн рублей

Росприроднадзор взыскал с госпредприятия Ростовской области почти 35 млн рублей экологических платежей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области государственное предприятие было привлечено к ответственности за неуплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе донского Росприроднадзора.

По результатам проверки декларации предприятия Росприроднадзор установил задолженность за 2023 год в размере более 34,8 млн рублей. Предприятие не погасило долг в добровольном порядке. Поэтому надзорный орган обратиться в Арбитражный суд Ростовской области.

Суд поддержал требования Росприроднадзора, и в сентябре 2025 года исполнительное производство по делу было успешно завершено. Вся сумма задолженности была взыскана в полном объеме.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!