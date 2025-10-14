Ричмонд
Трамп: США ударили по судну, которое перевозило наркотики у побережья Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил о том, что по поручению шефа Пентагона Пита Хегсета американская армия нанесла удар по перевозившему наркотические вещества судну около побережья Венесуэлы.

— Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту, — добавил глава государства.

Сам Хегсет среди прочего заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, назвав эту задачу «крайне серьезной».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. По словам Левитт, режим Николаса Мадуро — это «террористический наркокартель», а Мадуро является нелегитимным лидером страны.

22 августа администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку из кораблей USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам.

