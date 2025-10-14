Трамп: США ударили по судну, которое перевозило наркотики у побережья Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил о том, что по поручению шефа Пентагона Пита Хегсета американская армия нанесла удар по перевозившему наркотические вещества судну около побережья Венесуэлы.