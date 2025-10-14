Спасли ребенка с «третьим глазом»: врачи провели сложную операцию месячному малышу

В Великобритании врачи провели сложную операцию месячному ребенку, удалив ему образование на лбу, напоминающее «третий глаз». Об этом сообщает издание The Mirror.
«УЗИ на 22-й неделе выявило аномалию: у малышки заподозрили энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе», — говорится в материале.
После рождения у мальчика заметили большой мешочек на лбу, наполненный жидкостью и напоминающий закрытый третий глаз. Врачи провели сложную операцию по удалению образования, которая продлилась 11 часов. На момент медицинскому вмешательству малышу был месяц, однако сейчас он находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение.
