Врач перечислил неочевидные факторы снижения иммунитета осенью

Осенью принято прятаться от непогоды, сидя дома под теплым пледом. Однако, именно недостаток свежего воздуха может стать одним из факторов снижения иммунитета, что лишь спровоцирует развитие простудных заболеваний. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.