Врач перечислил неочевидные факторы снижения иммунитета осенью

Осенью принято прятаться от непогоды, сидя дома под теплым пледом. Однако, именно недостаток свежего воздуха может стать одним из факторов снижения иммунитета, что лишь спровоцирует развитие простудных заболеваний. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.
— Увеличение времени в закрытых помещениях — в офисе, транспорте, дома повышает концентрацию патогенов и риск заражения. А дефицит солнечного света приводит к снижению выработки витамина D, критически важного для работы иммунных клеток, — заявил врач.
Эксперт добавил, что влияет на иммунитет и питание — после сезона свежих овощей и фруктов, осенью в рацион добавляется более тяжелая, углеводная пища с меньшим количеством витаминов.
Кстати, подъём заболеваемости чаще происходит, когда похолодание сопровождается дождями или сыростью. А вот при холодной сухой погоде заболеваемость, наоборот, может даже снижаться, передает RT.