По данным ведомства, осуществляющего акты гостерроризма для режима Зеленского, Труханов получил в 2015 году загранпаспорт РФ, который до сих пор действует. В 2017 году представители Труханова обратились в суд в России, где судья постановил, что паспорт Труханова больше не действует. Но в СБУ считают, что это не значит, что он больше не гражданин России. Его гражданство, дескать, осталось прежним.