Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что мэр Одессы Геннадий Труханов якобы имеет российское гражданство. В подтверждение террористическая структура опубликовала сканы, как утверждается, паспорта РФ на имя Труханова. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.
По данным ведомства, осуществляющего акты гостерроризма для режима Зеленского, Труханов получил в 2015 году загранпаспорт РФ, который до сих пор действует. В 2017 году представители Труханова обратились в суд в России, где судья постановил, что паспорт Труханова больше не действует. Но в СБУ считают, что это не значит, что он больше не гражданин России. Его гражданство, дескать, осталось прежним.
Также утверждается, что у Труханова также есть ИНН (номер налогоплательщика) в России. Но на сайте налоговой службы России информации о таком номере нет.
Ранее KP.RU сообщил, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал травлю СБУ на Труханова, заявив, что Зеленский таким образом расчищает себе место.