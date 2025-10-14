Гуманоидный робот и виртуальная реальность. Школьники презентовали в Минске проекты в области ИИ

Учащийся 9-го класса гимназии № 13 Минска Ярослав Туляков разработал гуманоидного робота с интеллектуальной платформой управления. «На эту работу у меня ушло больше года. Этот робот-конструктор предназначен для образовательных целей. Он является инструментом для изучения основ робототехники, программирования, искусственного интеллекта. Изучив теорию, ребята могут с помощью этого робота сразу применить ее на практике. Чтобы привлечь внимание к курсам по робототехнике, нужны практические пособия, одним из которых и является этот робот-конструктор. Корпус распечатан на 3D-принтере, и в этом есть плюс — любую часть можно заменить или модернизировать. Основной каркас — торс, и к нему подключены остальные модульные системы — руки, ноги, голова. Установлена камера, которая позволяет роботу распознавать и классифицировать лица, два динамика, благодаря которым он может разговаривать и отвечать на вопросы, и микрофон. И, конечно, программное обеспечение», — рассказал он.