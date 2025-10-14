Гуманоидный робот и виртуальная реальность. Школьники презентовали в Минске проекты в области ИИ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники презентовали в Минске проекты в области искусственного интеллекта. Презентация прошла на полях IV Международного форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», передает корреспондент БЕЛТА.
Учащийся 9-го класса гимназии № 13 Минска Ярослав Туляков разработал гуманоидного робота с интеллектуальной платформой управления. «На эту работу у меня ушло больше года. Этот робот-конструктор предназначен для образовательных целей. Он является инструментом для изучения основ робототехники, программирования, искусственного интеллекта. Изучив теорию, ребята могут с помощью этого робота сразу применить ее на практике. Чтобы привлечь внимание к курсам по робототехнике, нужны практические пособия, одним из которых и является этот робот-конструктор. Корпус распечатан на 3D-принтере, и в этом есть плюс — любую часть можно заменить или модернизировать. Основной каркас — торс, и к нему подключены остальные модульные системы — руки, ноги, голова. Установлена камера, которая позволяет роботу распознавать и классифицировать лица, два динамика, благодаря которым он может разговаривать и отвечать на вопросы, и микрофон. И, конечно, программное обеспечение», — рассказал он.
Юный исследователь теперь активно разрабатывает робота общего назначения, который сможет работать в сфере производства и логистики. «Он сможет использовать те инструменты, которые используют люди, осуществлять движения. Сможет работать в структурированной и неструктурированной среде, в любой точке производственного помещения. Эти качества расширяют автоматизацию процессов», — отметил он. В дальнейшем Ярослав планирует также заниматься робототехникой и искусственным интеллектом, хотел бы связать с этим свою жизнь.
Интересуются новыми технологиями и ребята из сельских школ. Свои проекты представили ученики Рассветовской средней школы Клецкого района. Так, Николай Даниленко показал образовательную VR-игру Geo-BEL, которая состоит из четырех игровых локаций. Игроку потребуется решить головоломки, выполнить задания, пройти тесты на знание географии и истории Беларуси. В процессе игры участник подробнее знакомится с архитектурой, историческими памятниками, природными достопримечательностями и традициями Беларуси в формате виртуальной реальности, с использованием VR-очков. «Обучение строится поэтапно. Чем дальше человек проходит, тем сложнее, но у него уже хватает опыта, чтобы пройти следующий этап. Мы использовали это на уроках, делили класс на группы. И у тех, кто учился с использованием VR, баллы за одинаковый тест получались выше», — рассказал он.
Ученик той же школы Данил Лукьянов показал VR-проект «Чистый город». Он разработан в форме игры на основе виртуальной реальности. Надевая виртуальные очки, игрок путешествует по улицам города, выполняет задания и получает за них очки. Основная цель игры — научить бережному отношению к окружающей среде, показать важность переработки отходов и сортировки мусора для экологии. «Занимаюсь VR и искусственным интеллектом уже семь лет, с 2-го класса. Участвую в разных областных и республиканских конкурсах вместе с ребятами, занимаем высокие места», — поделился он.
Учащиеся средней школы № 20 Борисова показали робота-сортировщика. Это, по сути, умная конвейерная лента. Деталь едет по ленте, датчик сканирует ее цвет, и механизм мягко сталкивает в нужный желоб. «Подобных роботов можно использовать на складах, на заводах. Робот сортирует, а дальше можно забирать контейнеры и везти, куда надо», — сказал Илья Тимофеев. Он тоже начал заниматься робототехникой с 2-го класса, участвует в соревнованиях. Его мечта — попасть в Национальный детский технопарк. В дальнейшем видит себя в робототехнике, инженерии.
Братья Роман и Вячеслав Исаченко из Острошицкой средней школы Логойского района — настоящий семейный подряд. На полях форума они презентовали небольшую умную спортивную площадку, которая состоит из трех частей — легкая атлетика, баскетбол и футбол. «У робота-баскетболиста есть манипулятор, который бросает мяч. При запуске программы робот выезжает на середину поля, определяет с помощью специальных датчиков, куда ему кинуть мяч», — пояснил Вячеслав. А Роман показал возможности робота-футболиста. «У него задача забить все три мяча в ворота, причем так, чтобы не врезаться в футболиста, который меняет свое положение. Робот подстраивается под препятствие и подкручивает угол броска», — добавил мальчик. Таким образом дети с интересной целью изучают непростые вещи — механику, искусственный интеллект, программируют, настраивают, отлаживают работу роботов сами.
IV Международный форум IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса, государства и образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это мероприятие — центральная площадка года для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники.