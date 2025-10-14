«Эту партию могут спеть единицы в мире». Российский постановщик о солистах белорусской оперы

«Орлеанская дева» как Олимпийские игры, это как выиграть марафон. То есть считаные певцы в мире, кто может выдержать нагрузку в этом спектакле. Партия Орлеанской девы считается вершиной для женских голосов, и единицы решаются вообще за эту партию взяться. Но Петр Ильич Чайковский пошел дальше, он требует, чтобы, по-моему, семь или восемь главных персонажей были равновеликими. И поэтому, какой театр может себе это позволить? Мало того, еще нужны несколько составов, а еще нужен роскошный хор и гениальный оркестр. Большой театр Беларуси смог это объединить", — сказал журналистам Георгий Исаакян.