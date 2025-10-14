«Эту партию могут спеть единицы в мире». Российский постановщик о солистах белорусской оперы

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Оперным солистам Большого театра Беларуси подвластны партии, которые могут спеть единицы вокалистов на мировой сцене. Такую оценку мастерству белорусских певцов дал народный артист России, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац, руководитель Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян, передает корреспондент БЕЛТА.
«Большое событие». Белорусская опера представила в Москве «Орлеанскую деву».
Большой театр Беларуси представил в Москве свою премьеру прошлого сезона — оперу Чайковского «Орлеанская дева». Показы проходят два дня — 14 и 15 октября — на Новой сцене Большого театра России в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».
«Орлеанская дева» как Олимпийские игры, это как выиграть марафон. То есть считаные певцы в мире, кто может выдержать нагрузку в этом спектакле. Партия Орлеанской девы считается вершиной для женских голосов, и единицы решаются вообще за эту партию взяться. Но Петр Ильич Чайковский пошел дальше, он требует, чтобы, по-моему, семь или восемь главных персонажей были равновеликими. И поэтому, какой театр может себе это позволить? Мало того, еще нужны несколько составов, а еще нужен роскошный хор и гениальный оркестр. Большой театр Беларуси смог это объединить", — сказал журналистам Георгий Исаакян.
Главные партии в спектаклях на московской сцене исполняют звезды белорусской оперы: лауреат международных конкурсов Дарья Горожанко, народные артисты Беларуси Анастасия Москвина, Станислав Трифонов, Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, обладатель медали Франциска Скорины Дмитрий Шабетя, лауреаты международных конкурсов Виктор Менделев, Кирилл Панфилов, Святослав Сахаров, Руслан Маспанов, Марта Данусевич, артисты хора, миманса, балета, оркестра театра. За дирижерским пультом — народный артист Башкортостана Артем Макаров.
Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» проходит в Москве с 6 сентября по 2 декабря. Его площадками стали все музыкальные театры российской столицы, в афише — более 40 спектаклей. Инициатор форума — Ассоциация музыкальных театров, членом которой Большой театр Беларуси является с 2019 года. -0-