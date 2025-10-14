Ричмонд
Врач поставил точку в вопросе о том, можно ли лечиться медом

Доктор рассказал, можно ли заменить сахар медом.

Источник: Комсомольская правда

Мед принято считать полезным продуктом, которым можно с успехом заменить сахар и даже вылечиться. Так ли этом, сообщил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач Андрей Кондрахин.

— Мед не лечит серьезные заболевания. Поэтому мы используем его в основном для профилактики. Причем нужно стараться избегать его чрезмерного потребления, потому что он может привести к повышению уровня сахара в крови, — предупредил медик.

Доктор добавил, что мед действительно полезнее сахара, так как содержит пыльцу растений, однако, этого вещества в нем не так много, как, например, в лекарствах.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что мед очень богат фруктозой. Его бесконтрольное употребление может привести к гепатозу печени и усилению инсулинорезистентности.

По данным 360.ru, в сутки рекомендуется употреблять не более шести чайных ложек продукта, а лучше съедать две ложки вместе с напитком или каким-либо блюдом.