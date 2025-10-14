Дуров: В ЕС едва не приняли закон, превращающий смартфоны в «инструменты слежки»

Страны Евросоюза (ЕС) едва не приняли закон, обязывающий приложения сканировать все частные сообщения и превращающий каждый телефон в инструмент слежки. Об этом во вторник, 14 октября, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
По его словам, Франция возглавила эту инициативу: ее поддержали бывший и текущий министры внутренних дел страны Бруно Ретайо и Лоран Нуньес.
Дуров подчеркнул, что эта мера не остановит преступников, которые могут просто использовать VPN или специальные сайты, чтобы скрыться. Сообщения властей и полиции также не будут отслеживаться, поскольку «закон защищает их».
— Только вы, обычные граждане, столкнетесь с риском компрометации ваших личных сообщений и фотографий. Сегодня мы защитили конфиденциальность: внезапная позиция Германии спасла наши права. Но свободы все еще под угрозой, — высказался основатель Telegram.
Он добавил, что основные права французов и всех жителей Европы остаются под угрозой, пока французские лидеры требуют полного доступа к частным сообщениям. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.
10 октября у пользователей Telegram из ряда стран на территории ЕС появилось уведомление с подписью «Конец свободного интернета». При нажатии на надпись «Интернет становится инструментом контроля» пользователя автоматически переводят в канал Павла Дурова на публикацию, в которой он высказался о цензуре в Сети.