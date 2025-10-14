Дуров: В ЕС едва не приняли закон, превращающий смартфоны в «инструменты слежки»

10 октября у пользователей Telegram из ряда стран на территории ЕС появилось уведомление с подписью «Конец свободного интернета». При нажатии на надпись «Интернет становится инструментом контроля» пользователя автоматически переводят в канал Павла Дурова на публикацию, в которой он высказался о цензуре в Сети.