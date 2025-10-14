Азия, Ближний Восток и другие регионы мира. Дулова о гастрольных планах Большого театра Беларуси

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Большой театр Беларуси в нынешнем театральном сезоне планирует побывать с гастролями в самых разных регионах мира. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала генеральный директор театра Екатерина Дулова.
«Я полагаю, что, помимо российского вектора (а он будет обязательно, сейчас идут переговоры с Красноярским театром оперы и балета, и не только с ним), мы ожидаем поездку во Вьетнам. Этого направления еще не было в нашем послужном списке», — отметила руководитель Большого театра Беларуси.
«Традиционно, но в новом формате у нас будет никарагуанский вектор, туда мы повезем большой концерт опытных взрослых наших исполнителей вместе с талантливой молодежью Никарагуа. Так что я надеюсь, что это тоже будет очень интересно. По-прежнему Китай является актуальным, мы ждем также договоренностей с Оманом», — сообщила Екатерина Дулова. Она уточнила, что гастрольные планы касаются как оперной, так и балетной труппы театра.
В настоящее время оперная труппа Большого театра Беларуси находится в Москве. 14 и 15 октября на Новой сцене Большого театра России в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» Большой театр Беларуси представляет свою премьеру прошлого сезона — оперу Чайковского «Орлеанская дева».-0-