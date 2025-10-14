Азия, Ближний Восток и другие регионы мира. Дулова о гастрольных планах Большого театра Беларуси

«Традиционно, но в новом формате у нас будет никарагуанский вектор, туда мы повезем большой концерт опытных взрослых наших исполнителей вместе с талантливой молодежью Никарагуа. Так что я надеюсь, что это тоже будет очень интересно. По-прежнему Китай является актуальным, мы ждем также договоренностей с Оманом», — сообщила Екатерина Дулова. Она уточнила, что гастрольные планы касаются как оперной, так и балетной труппы театра.