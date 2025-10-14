Четвертые сутки длятся поиски двух пропавших подростков из Молодечно

В Беларуси четвертые сутки длятся поиски двух пропавших подростков. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Так, 14 октября волонтеры рассказали, что в Беларуси продолжаются поиски двух пропавших подростков из Молодечно.
— Пропали подростки — Касперович Кирилл, 16 лет, и Дубовик Полина, 16 лет, — рассказали в ПСО.
Известно, что подростки проживают в Молодечно, а пропали они еще вечером 10 октября. Несовершеннолетние в пятницу вечером ушли из дома в неизвестном направлении. С тех пор их местонахождение неизвестно, на связь они не выходят.
Особое внимание в поисках пропавших подростков уделяют Молодечно, Минску и Минской области.
Пропавшая Дубовик Полина ростом около 160 сантиметров, она ушла в темно-синем худи, темно-синих джинсах и белых кроссовках.
Касперович Кирилл ростом около 180 сантиметров. Он был в темной куртке, темных джинсах и темной обуви.
