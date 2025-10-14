Россиян предупредили об опасности использования QR-кодов и участия в опросах

Мошенники могут использовать самые разные способы для обмана россиян и далеко не всегда для этого они звонят по телефону. Лишиться своих денег можно, просто используя QR-код, об этом заявил в разговоре с «РИАМО» IT-специалист Владислав Кокунцыков.
— Обращайте внимание на QR-код — если он размещен в случайном месте, лучше не сканировать его. Проверяйте ссылки из QR-кодов через специализированные приложения, — советует эксперт.
Собеседник издания добавил, что не следует участвовать в голосованиях и опросах, которые требуют логин и пароль от аккаунтов соцсетей, или переходить по неизвестным ссылкам.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что аферисты воспользовались началом осеннего призыва в России и стали звонить гражданам под видом сотрудников военкоматов. Злоумышленники звонят мужчинам и спрашивают, получили ли они электронную повестку. Если жертва отвечает «нет», тогда ее просят продиктовать код из СМС для повторной отправки, после чего получают доступ к «Госуслугам».