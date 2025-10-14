Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Дрю Струзан, автор постеров к «Звездным войнам» и «Назад в будущее»

Американский художник Дрю Струзан умер на 79-м году жизни.

Умер Дрю Струзан, американский художник и автор постеров к культовым кинофраншизам «Звездные войны» и «Назад в будущее». Об этом сообщает издание The Variety со ссылкой на информацию, опубликованную в личных соцсетях художника во вторник, 14 октября.

«Дрю Струзан ушел из этого мира вчера, 13 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Струзан умер на 79-м году жизни. Художник получил известность в качестве автора постеров к популярным фильмам, таким как «Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию» и другим известным кинокартинам. Также он разрабатывал дизайн для обложек музыкальных альбомов рок-группы The Beach Boys, коллектива Bee Gees и певца Элиса Купера.

Ранее KP.RU сообщал, что на 52-м году жизни умер американский исполнитель в жанрах R&B и неосоул Ди Энджело, боровшийся с раком.