Умер Дрю Струзан, автор постеров к «Звездным войнам» и «Назад в будущее»

Отмечается, что Струзан умер на 79-м году жизни. Художник получил известность в качестве автора постеров к популярным фильмам, таким как «Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию» и другим известным кинокартинам. Также он разрабатывал дизайн для обложек музыкальных альбомов рок-группы The Beach Boys, коллектива Bee Gees и певца Элиса Купера.