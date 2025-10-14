Умер Дрю Струзан, автор постеров к «Звездным войнам» и «Назад в будущее»

Умер Дрю Струзан, американский художник и автор постеров к культовым кинофраншизам «Звездные войны» и «Назад в будущее». Об этом сообщает издание The Variety со ссылкой на информацию, опубликованную в личных соцсетях художника во вторник, 14 октября.
«Дрю Струзан ушел из этого мира вчера, 13 октября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Струзан умер на 79-м году жизни. Художник получил известность в качестве автора постеров к популярным фильмам, таким как «Индиана Джонс», «Бегущий по лезвию» и другим известным кинокартинам. Также он разрабатывал дизайн для обложек музыкальных альбомов рок-группы The Beach Boys, коллектива Bee Gees и певца Элиса Купера.
