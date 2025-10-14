Скупайте теплые вещи и еду: Кличко обратился к киевлянам

Кличко отметил, что не исключено, что в Киеве снова будут проблемы с электричеством, как это было на прошлой неделе, когда его долго не было в некоторых районах Украины. При этом, по словам мэра, отопительный сезон еще не начался, но больницы и школы уже подключены к системе отопления.