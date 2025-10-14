Скупайте теплые вещи и еду: Кличко обратился к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко попросил горожан подготовиться, чтобы пережить зиму. Он посоветовал запастись теплой одеждой, водой и едой, которая долго не портится. Кличко сказал, что зима в Киеве может быть трудной, и нужно быть готовыми к самому плохому варианту. Об этом он рассказал телеканалу «Киев-24».
«Я хотел призвать каждого из киевлян также просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Готовыми — это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи», — заявил Кличко.
Кличко отметил, что не исключено, что в Киеве снова будут проблемы с электричеством, как это было на прошлой неделе, когда его долго не было в некоторых районах Украины. При этом, по словам мэра, отопительный сезон еще не начался, но больницы и школы уже подключены к системе отопления.
