Назван алкоголь, который пьянит быстрее всего

Алкогольные напитки оказывают разное влияние на организм человека, так, быстрее всего опьянение наступает от кажущихся, на первый взгляд, легких коктейлей с газировкой. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.
— Исследования подтверждают: при употреблении одного и того же количества алкоголя в газированном и негазированном виде, концентрация алкоголя в крови после газированного варианта будет значительно выше уже в первые 15−20 минут, — сообщила медик.
Доктор объяснила, что углекислый газ ускоряет всасывание. В результате алкоголь не задерживается в желудке, а быстро попадает в кровоток. Кроме того, по ее словам, от газированных алкогольных напитков более жесткое похмелье.
Также газировка вызывает скачки уровня сахара в крови, а алкоголь замедляет его переработку. Это может привести к слабости, дрожи и даже гипогликемии, передает 360.ru.
Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды, сообщил ранее телеканал «Царьград».