Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение самарского чиновника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. Это произошло после визита главы региона в район. Его возмутило отношение местных чиновников к проведению ремонта домов культуры, школы и других социальных объектов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. Это произошло после визита главы региона в район. Его возмутило отношение местных чиновников к проведению ремонта домов культуры, школы и других социальных объектов.

Федорищев заявил, что в скором времени назначит исполняющего обязанности главы района, с которым и продолжит работу. Жидков официально возглавлял Кинельский район с осени 2020 года, а до этого с апреля того же года был исполняющим обязанности главы муниципалитета.

— То есть это просто камень?! Уволен… — передает слова губернатора Telegram-канал РЕН ТВ.

Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов решил уйти в отставку спустя пять дней после того, как 14 сентября победил на местных выборах и дал жителям обещание сделать многое для города. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, а также подчеркнул, что считает их частью своей большой команды.

Другой интересный случай произошел зимой, когда никто из глав регионов России не пришел на заседание «Клуба бережливых губернаторов» в Воронеже.

Осенью прошлого года новому мэру Усть-Илимска Иркутской области Эдуарду Симонову на инаугурации подарили Конституцию, кнут и пряник.

Жену главы Челябинской области Алексея Текслера Ирину в ходе заседания городской думы представили как первую леди региона. Новая должность супруги губернатора также была указана и на ее именной табличке.