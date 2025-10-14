Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение самарского чиновника

Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов решил уйти в отставку спустя пять дней после того, как 14 сентября победил на местных выборах и дал жителям обещание сделать многое для города. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, а также подчеркнул, что считает их частью своей большой команды.