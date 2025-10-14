Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение самарского чиновника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. Это произошло после визита главы региона в район. Его возмутило отношение местных чиновников к проведению ремонта домов культуры, школы и других социальных объектов.
Федорищев заявил, что в скором времени назначит исполняющего обязанности главы района, с которым и продолжит работу. Жидков официально возглавлял Кинельский район с осени 2020 года, а до этого с апреля того же года был исполняющим обязанности главы муниципалитета.
— То есть это просто камень?! Уволен… — передает слова губернатора Telegram-канал РЕН ТВ.
Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов решил уйти в отставку спустя пять дней после того, как 14 сентября победил на местных выборах и дал жителям обещание сделать многое для города. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, а также подчеркнул, что считает их частью своей большой команды.
Другой интересный случай произошел зимой, когда никто из глав регионов России не пришел на заседание «Клуба бережливых губернаторов» в Воронеже.
Осенью прошлого года новому мэру Усть-Илимска Иркутской области Эдуарду Симонову на инаугурации подарили Конституцию, кнут и пряник.
Жену главы Челябинской области Алексея Текслера Ирину в ходе заседания городской думы представили как первую леди региона. Новая должность супруги губернатора также была указана и на ее именной табличке.