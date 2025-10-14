Трамп заявил, что очень разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, заявил, что он очень разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине, несмотря на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома также выразил надежду, что они сохранятся на прежнем уровне.
Трамп заявил, что «не понимает», почему Путин продолжает вести боевые действия на Украине.
— Он на протяжении четырех лет ведет войну, которая должна была закончиться за неделю, — высказался американский лидер.
Он добавил, что за это время Россия якобы потеряла около 1,5 миллиона военнослужащих. Трамп назвал конфликт на Украине «ужасным» и отметил, что это самые масштабные боевые действия со времен Второй мировой войны, передает Telegram-канал Clash Report.
13 октября американский лидер выразил уверенность в том, что Владимир Путин предпримет шаги для урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что российский лидер «выглядел бы великолепно», если бы ему удалось достичь мира на Украине. При этом Трамп добавил, что если этого не произойдет, для Путина «все может закончиться плохо».