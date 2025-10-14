Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может попросить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk в предстоящую пятницу, 17 октября.
«Я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk», — заявил Трамп во время беседы с журналистами.
Ранее американский лидер подтвердил, что планирует провести встречу с Зеленским в Белом доме. Главарь киевского режима также заявил, что надеется на контакты с президентом США для обсуждения поставок ракет.
При этом сам Трамп подчеркнул, что американская сторона располагает большим запасом Tomahawk.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении сенатора РФ Алексея Пушкова, что поставки ракет Tomahawk Украине могут нанести огромный ущерб процессу урегулирования конфликта, но не изменят положения в зоне боевых действий.