Трамп: Зеленский может попросить о поставках Tomahawk на встрече в Белом доме

Трамп заявил, что США располагают большим запасом дальнобойных ракет Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может попросить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk в предстоящую пятницу, 17 октября.

«Я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk», — заявил Трамп во время беседы с журналистами.

Ранее американский лидер подтвердил, что планирует провести встречу с Зеленским в Белом доме. Главарь киевского режима также заявил, что надеется на контакты с президентом США для обсуждения поставок ракет.

При этом сам Трамп подчеркнул, что американская сторона располагает большим запасом Tomahawk.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении сенатора РФ Алексея Пушкова, что поставки ракет Tomahawk Украине могут нанести огромный ущерб процессу урегулирования конфликта, но не изменят положения в зоне боевых действий.

