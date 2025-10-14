Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму опубликовали список из 89 АЗС с бензином в свободной продаже

Правительство Крыма опубликовало список АЗС со свободной продажей бензина.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что на 14 октября свободная реализация топлива в республике осуществляется на 89 автозаправочных станциях. Актуальный список АЗС ежедневно обновляется и доступен на сайтах крымского правительства и Министерства энергетики. Об этом сообщает «КП — Крым».

Как отметил Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале, продажа топлива по талонам продолжается на всех крымских АЗС. Он также заверил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы полностью обеспечены горючим.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!