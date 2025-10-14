В Крыму опубликовали список из 89 АЗС с бензином в свободной продаже

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что на 14 октября свободная реализация топлива в республике осуществляется на 89 автозаправочных станциях. Актуальный список АЗС ежедневно обновляется и доступен на сайтах крымского правительства и Министерства энергетики. Об этом сообщает «КП — Крым».