Трамп: Зеленский попросит у США ракеты «Томагавк» 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, попросит у американского коллеги Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом во вторник, 14 октября, заявил глава Белого дома.
— Я знаю, что он должен сказать. Он хочет оружие, он хотел бы получить (ракеты — прим. «ВМ») Tomahawk, все остальные (страны — прим. «ВМ») хотят их. У нас есть много Tomahawk, вам они нужны в Аргентине? — высказался Трамп.
13 октября американский лидер заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным. «Вечерняя Москва» рассказала о том, что представляют собой ракеты Tomahawk, где использовались эти снаряды и чем они опасны.
14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского и проанализировать их заявления.
В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk не приблизит урегулирование конфликта, а наоборот, может привести к его эскалации.