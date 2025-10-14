Стало известно, как спастись от ветрянки, даже после контакта с больным

Ветрянка считается детской болезнью, однако заболеть ею можно в любом возрасте. Причем, подростки и взрослые переносят заболевание гораздо тяжелее. Как защитить себя после контакта с больным ветрянкой, сообщила изданию «РИАМО» педиатр Надежда Веселовская.
— Инфекция передается воздушно-капельным путем и отличается высокой заразностью. Если человек без иммунитета контактировал с заболевшим, нужно сообщить об этом врачу. Вакцину вводят в течение 3−5 дней, чтобы предотвратить развитие болезни, — объяснила медик.
Доктор добавила, что иногда назначают профилактику иммуноглобулином или противовирусными препаратами. Среди частых осложнений можно отметить: развитие пневмонии, неврологические нарушения, гнойные поражения кожи.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что инкубационный период ветрянки — две-три недели. Первые признаки очень похожи на начало простуды: кости ломит, возникает слабость, повышение температуры. Затем появляются мелкая розовая сыпь и сильный зуд. После перенесенной ветряной оспе в организме человека на всю жизнь сохраняется вирус. При снижении иммунитета он проявляет себя в виде опоясывающего лишая.