Стало известно, как спастись от ветрянки, даже после контакта с больным

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что инкубационный период ветрянки — две-три недели. Первые признаки очень похожи на начало простуды: кости ломит, возникает слабость, повышение температуры. Затем появляются мелкая розовая сыпь и сильный зуд. После перенесенной ветряной оспе в организме человека на всю жизнь сохраняется вирус. При снижении иммунитета он проявляет себя в виде опоясывающего лишая.