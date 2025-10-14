В ФРГ выпустили новую брошюру с советами для населения на случай войны

Федеральное ведомство Германии по защите населения и помощи при катастрофах выпустило обновленную версию своей брошюры для населения на случай войны, передает агентство РИА Новости.
В предисловии к документу указано, что в настоящее время в ФРГ «война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад».
В связи с этим новая брошюра BBK содержит разделы, посвященные военным угрозам, кибератакам и диверсиям против жизненно важных объектов. Так, авторы брошюры рекомендуют прятаться от взрывов в помещениях без окон, а также в гаражах, музеях и метро.
Кроме того, в брошюре призывают граждан ФРГ сформировать «тревожный чемоданчик», а также запастись спальными мешками, узнавать информацию по радио и записать адреса близлежащих полицейских участков и больниц.
Напомним, ранее немецкая газета Bild проинформировала, что блок ХДС/ХСС на фоне слов Фридриха Мерца об отсутствии мира планирует вернуть обязательный призыв в Вооруженные силы ФРГ.