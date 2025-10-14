Поляки украли у фермера всю картошку, поверив в фейк о бесплатной раздаче овощей

Хозяин фермы узнал о случившемся только на следующий день, так как выходные провел не дома. Он подал в СМИ заявление о том, что информация о раздаче является фейком, а также призвал сограждан вернуть ему похищенный урожай. Фермер признался, что случившееся потрясло его до глубины души.