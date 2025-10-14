Поляки украли у фермера всю картошку, поверив в фейк о бесплатной раздаче овощей

Поляки украли у фермера в Подкарпатском воеводстве около 150 тонн картофеля после того, как на одном из интернет-порталов появилось ложное сообщение о бесплатной раздаче овощей. Из-за публикации на поле стали приезжать люди с прицепами и тракторами.
Хозяин фермы узнал о случившемся только на следующий день, так как выходные провел не дома. Он подал в СМИ заявление о том, что информация о раздаче является фейком, а также призвал сограждан вернуть ему похищенный урожай. Фермер признался, что случившееся потрясло его до глубины души.
— Один мужчина пришел и сказал, что забрал два мешка, потому что «сошел с ума», увидев толпу. Он извинился, объяснил. И все в порядке. Но есть и те, кто забрал десятки тонн, — передает слова потерпевшего TVN24.
Другая неожиданно массовая акция прошла во Франции, где недовольный постоянным кукареканьем петуха по кличке Рикко житель коммуны Нивола-Вермель подал в суд на его хозяев. Но в ответ за птицу вступились тысячи неравнодушных граждан.
Еще одна история, связанная с животными, случилась в Великобритании. Местная жительница, которая называет себя веганкой и зооактивисткой, похитила с животноводческой фермы ягненка и чуть не заморила его голодом.