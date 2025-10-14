Павел Дуров раскритиковал инициативу Франции по мониторингу сообщений в соцсетях

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, обеспокоен новым законом, который Франция предлагает принять в Европейском Союзе. По этому закону, компании, предоставляющие интернет-услуги, должны будут проверять личные сообщения пользователей в соцсетях на наличие фотографий сексуального насилия над детьми.
«Сегодня мы защитили конфиденциальность: внезапная позиция Германии спасла наши права. Но свободы все еще под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, основные права французов и всех европейцев остаются в опасности», — пишет Дуров.
Дуров считает, что бороться с преступностью — дело благое. Но на самом деле, по его мнению, этот закон откроет европейским силовикам дверь в частную жизнь граждан. Дуров небезосновательно полагает, что этот закон скомпрометирует тысячи личных фотографий и данных обычных граждан.
Ранее KP.RU сообщил, что Минэкологии Казахстана не увидело нарушений в том, что Дуров искупался в заповедном озере, плавание в котором запрещено.