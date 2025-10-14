Врач объяснила, как газировка провоцирует разрушение костей

— Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. У детей это может нарушать формирование костной системы, делать кости хрупкими и повышать риск переломов, — объяснила доктор.