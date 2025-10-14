Врач объяснила, как газировка провоцирует разрушение костей

Газированные сладкие напитки вредны не только обилием сахара. В их составе множество других опасных ингредиентов, способных оказать негативное влияние на здоровье, предупредила в разговоре с «РИАМО» сообщила врач Вера Сережина.
— Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. У детей это может нарушать формирование костной системы, делать кости хрупкими и повышать риск переломов, — объяснила доктор.
По ее словам, содержание кофеина в газировке также не безопасно: он способен ускорять выведение минеральных веществ из костей и повышать риск развития остеопороза в будущем.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что в газировке содержится избыток фосфорной кислоты, которая часто является причиной ускоренной потери мышечной массы и изможденного внешнего вида. Ну и напоследок: газировка не утоляет жажду, зато может провоцировать набор веса.