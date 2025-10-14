Ричмонд
Победившего пятерых солдат ВСУ бойца ВС РФ представили к званию Героя России

Бойца 60-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Мио», в одиночку победившего пятерых украинских солдат, представили к званию Героя России. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

— Таких людей немного. Гранату кинуть несложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно: задача выполнена на пять с плюсом, — отметил командир роты с позывным «Тиктак».

На данный момент «Мио» продолжает находиться в зоне специальной военной операции, передает телеканал «Звезда».

Солдат российской группировки войск «Восток» с позывным «Мио» совершил свой подвиг в населенном пункте Новогригоровка Запорожской области. Он бросил гранату в окно здания, где засел противник, а затем открыл огонь из автомата, убив двух человек. Оставшиеся в живых солдаты попытались отступить, но военный тут же укрылся в погребе, откуда атаковал врага. Затем на украинцев, получивших ранения, сбросил снаряд беспилотник.

Боец ВСУ перед смертью в рукопашном бою с российским военнослужащим признал поражение и назвал своего противника «лучшим». Схватка между солдатом из Якутии и украинским штурмовиком произошла осенью 2024 года.