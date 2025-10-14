Победившего пятерых солдат ВСУ бойца ВС РФ представили к званию Героя России

Солдат российской группировки войск «Восток» с позывным «Мио» совершил свой подвиг в населенном пункте Новогригоровка Запорожской области. Он бросил гранату в окно здания, где засел противник, а затем открыл огонь из автомата, убив двух человек. Оставшиеся в живых солдаты попытались отступить, но военный тут же укрылся в погребе, откуда атаковал врага. Затем на украинцев, получивших ранения, сбросил снаряд беспилотник.