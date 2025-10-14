В Москве суд изъял недвижимость бывшего верховного судьи Момотова на ?9 млрд

Его слова при этом расходятся с показаниями самого Марченко, который на предыдущем заседании уже признался, например, как завозил наличными домой к Момотову «100−200−300 тысяч» — долю с отелей уже после того, как тот стал судьей. Впрочем, на это у Момотова есть объяснение — бывший друг его оговорил, чтобы спасти себя. Так же, как и секретные свидетели, рассказавшие про звонок Момотова в суд.