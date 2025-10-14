В России спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье

Стоимость квартир на вторичном рынке будет постепенно снижаться, однако, резкого падения цен ожидать пока не стоит. О том, когда и на сколько подешевеют квадратные метры, рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» финансист Дмитрий Трепольский.