В России спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье

Финансист Трепольский: цены на вторичное жилье снизятся уже в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость квартир на вторичном рынке будет постепенно снижаться, однако, резкого падения цен ожидать пока не стоит. О том, когда и на сколько подешевеют квадратные метры, рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» финансист Дмитрий Трепольский.

— На вторичном рынке ожидается наиболее заметное снижение цен. Если в сентябре-октябре наблюдалась стагнация, то в ноябре средние цены могут снизиться на 1−2%, — считает специалист.

По его словам, сильнее всего снижение затронет трехкомнатные и более крупные квартиры, а вот однушки, вероятно, упадут в цене меньше всего.

Тем временем, в России могут запретить покупать жильё за наличные, если цена недвижимости будет выше 1 млн рублей. Соответствующий проект находится на стадии обсуждения, при этом закон могут одобрить и принять достаточно быстро, сообщил RT.

Ожидается, что это даст возможность обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в результате сделки.