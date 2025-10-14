Невролог рассказал, как заподозрить инсульт по неочевидным признакам

Об инсульте может говорить не только онемение конечностей или мышц лица, но также и проблемы со слухом и зрением. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» невролог Дмитрий Хуторов.
— Если шум в ушах появился внезапно, сопровождается головной болью, то стоит насторожиться, особенно если слух совсем пропал на одно ухо. Кроме этого, стоит обратить внимание на такие нетипичные симптомы, как двоение в глазах, разный размер зрачков, — перечислил доктор.
Он также призвал обратить внимание на головокружение или нарушение глотания — эти симптомы могут указывать на инсульт, поэтому важно не откладывать, а сразу же обратиться в скорую помощь.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что жирная и высококалорийная пища очень быстро нарушает процесс расширения кровеносных сосудов, что, в свою очередь, повышает риск развития инсульта.
Тем временем 360.ru сообщил о росте случаев инфарктов и инсультов среди людей 30−40 лет — эксперты связывают это с постоянными перегрузами и стрессом.