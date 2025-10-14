Делегация БСЖ участвует в Глобальном женском саммите в Пекине

«То, что касается цифровизации в сфере женского бизнеса, это тоже интересно. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись общие цифровые платформы, на которые могли бы выходить и бизнес Китая, и бизнес Беларуси, чтобы мы в этом плане сближались, — сказала председатель БСЖ Ольга Шпилевская. — Маркетплейсы, безусловно, для нас интересны, потому что можем представлять свои товары, и для нас это тоже важно».