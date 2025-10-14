Делегация БСЖ участвует в Глобальном женском саммите в Пекине

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского союза женщин участвует в Глобальном женском саммите в Пекине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
Тесное сотрудничество Беларуси и Китая идет не только между представителями бизнеса и деловых кругов, но и между женскими объединениями. Речь о возможном создании общих цифровых платформ для продвижения женского бизнеса, стартапов и образовательных программ. Интересные новации цифровой медицины, где в центре внимания — женское здоровье и счастливое материнство и детство.
«То, что касается цифровизации в сфере женского бизнеса, это тоже интересно. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись общие цифровые платформы, на которые могли бы выходить и бизнес Китая, и бизнес Беларуси, чтобы мы в этом плане сближались, — сказала председатель БСЖ Ольга Шпилевская. — Маркетплейсы, безусловно, для нас интересны, потому что можем представлять свои товары, и для нас это тоже важно».
Ольга Шпилевская выразила надежду, что появятся и некие общие образовательные платформы, на которых можно будет делиться своими наработками в области образования, медицины. «Технологии активно приходят в медицину, и такой быстрый обмен опытом на платформах с помощью онлайн, цифровых технологий всегда всем полезен», — отметила председатель БСЖ.
Глобальный женский саммит собрал представительниц более 150 стран: это и главы правительств, и парламентарии, и руководители ключевых ведомств. Событие назвали новой главой в развитии женского мира, его торжественно открыл председатель КНР Си Цзиньпин. -0-