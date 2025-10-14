Сборная России забила три безответных гола команде Боливии

В последних четырех матчах российская сборная одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне дважды победили с одинаковым счетом 4:1 сборные Катара и Беларуси, обыграли Иран со счетом 2:1 и завершили встречу с Иорданией нулевой ничьей — 0:0.