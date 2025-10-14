Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеской встрече

Сборная Россия по футболу во вторник, 14 октября, разгромила команду Боливии в товарищеской встрече. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — центральный стадион “Динамо” имени Яшина» в Москве и подошел к концу со счетом 3:0.
Счет на 18-й минуте игры открыл полузащитник Лечи Садулаев, на 43-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Алексей Миранчук, а уже на 57-й минуте мяч в ворота боливийцев забросил нападающий Иван Сергеев.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Катаром в товарищеском матче отметил, что эта игра стала одной из лучших под его руководством за время работы с командой. Матч, состоявшийся 7 сентября в Дохе, завершился убедительной победой россиян со счетом 4:1. В составе сборной забитыми мячами отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, тогда как у катарцев единственный гол на счету Акрама Афифа.
С февраля 2022 года сборная России была отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА и сейчас может играть только товарищеские матчи. Также команду не допустили к отбору на ЧМ-2026, который уже начался. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у команды «ноль шансов» участвовать в чемпионате мира 2026 года.