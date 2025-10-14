Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеской встрече

С февраля 2022 года сборная России была отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА и сейчас может играть только товарищеские матчи. Также команду не допустили к отбору на ЧМ-2026, который уже начался. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у команды «ноль шансов» участвовать в чемпионате мира 2026 года.